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Общество

Керченский убийца втянул бабушку в подготовку массовой расправы

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Часть денег, на которые керченский убийца покупал оружие, он украл у своей бабушки. Галина обнаружила пропажу уже после того, как произошла трагедия.
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Бабушка обнаружила пропажу денег 18 октября. 20 тысяч рублей были спрятаны в косметичке. Владислав Росляков часто навещал Галину и знал, где она прячет ценности.

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"Около альбома с фотографиями лежала косметичка, в ней находилось 20 тысяч рублей. Теперь они пропали. Он не мог взять их 16-го числа, скорее всего, раньше", – рассказала пенсионерка журналистам Life.ru.

Студент 4 курса Керченского политехнического колледжа пришел в техникум с оружием и самодельной бомбой. Росляков открыл огонь по сверстниками и преподавателям, активировал взрывное устройство и покончил с собой. В результате массовой бойни погиб 21 человек, около 50 получили ранения, сейчас они в больницах.

По одной из версий следствия, керченским убийцей управлял опытный куратор. На это указывает и такой факт, как крупная сумма денег, потраченная на приобретение оружия и боеприпасов – при том, что Владислав с матерью жили очень скромно. Сомневаются следователи и в том, что Росляков мог один собрать такое количество взрывных устройств.

Как писали Dni.Ru, 19 октября жители Керчи простились с 17 жертвами трагедии в политехническом колледже. Еще нескольких предадут земле на родине, за пределами полуострова. Церемония прощания с погибшими проходила на главной площади города. Проводить их в последний путь пришли тысячи человек, присутствовали представители руководства Крыма.  

Автор: Андрей Евлампиев19 октября 2018, 20:51
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Керчь рыдает по жертвам массовой бойни

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