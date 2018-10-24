Устроившего бойню в Керчи студента готовили террористы
По словам эксперта, действия керченского стрелка подпадают под схему подготовки низовой агентуры большинства международных террористических организаций. Линдер порассуждал о массовом убийстве в Керчи и объяснил свою точку зрения.
Он отметил, что доказательством тому служит множество прямых и косвенных фактов. "Закрытие всех информационных каналов – он убрал все мемориальные элементы, забрал все фотографии из семьи, забрал все фотографии у бабушки, закрыл свои аккаунты. Он сжег все возможные коммуникационные источники. Просто так это не делается", – заявил специалист в эфире интернет-канала "Свободная пресса". Бойня в керченском колледже не похожа на подобные ЧП в других странах.
Иосиф Линдер отметил, что люди, которые осуществляли подобные страшные акции в учебных заведениях, наоборот, эмпатировали свои действия. Росляков же при массовом убийстве в Керчи действовал иначе.
Об этом говорит все: характер поведения, подход, тактика передвижения, тактика обращения с оружием при бойне и стрельбе в колледже. Важно и то, как именно убивал преступник: хладнокровно и механически, без эмоций, как в компьютерной игре.
То, что Росляков позже "самоликвидировался" – "это тоже фактор, который четко вписывается в определенную схему", заявил Линдер. Эксперт полагает, что виновного в керченской бойне могли готовить втемную, дистанцированно.
Иосиф Линдер предположил, что подростка, позже устроившего бойню в Керчи, могли "отсмотреть, отследить и подобрать", еще когда он оказался вместе со своей матерью в запрещенной в России американской религиозной общине. "Все подобные структуры курируются разведсообществом США и других западных стран и выполняют свои функции идеологического и подрывного характера. Это фактически инструмент спецслужб", – утверждает Линдер.
Напомним, бойня в Керчи произошла 17 октября. 18-летний студент местного политехнического колледжа расстрелял учащихся и преподавателей, совершил подрыв и покончил с собой.
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