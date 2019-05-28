В Саратовской области семиклассник порубил сверстницу топором

Трагедия произошла в городе Вольске Саратовской области. Семиклассник пришел на занятия с топором и напал на ученицу шестого класса, сообщает Telegram-канал 112.
15-летний злоумышленник скрылся, его ищет полиция. Девочка доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое, передает "Царьград". Другие подробности пока не сообщаются.
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