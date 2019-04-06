Под Москвой 40 человек устроили жестокую драку

В подмосковном городе Мытищи произошла массовая потасовка. На старом футбольном поле подрались около сорока человек.
На место ЧП прибыла полиция. После этого участники драки сразу разбежались. Пострадавших на поле не осталось, передает Telegram-канал Mash.
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