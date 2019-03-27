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Российские спасатели борются с сильным паводком

Кадр youtube.com
В различных регионах страны спасатели и военные готовятся к началу сезона паводков. Специалисты уже приступили к подрыву льда на реках в Челябинской области.
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С повышением температуры воздуха в зоне половодья могут оказаться около 7,5 тысячи населенных пунктов. Пресс-служба МЧС сообщила, что в Сибири, Поволжье и на Урале сформированы 40 подразделений, которые будут заниматься вопросом защиты дорожных и гидротехнических построек. 

В Челябинской области инженеры приступили к подрывным работам на реке Сим. Специалисты разрыхляют лед при помощи взрывчатых веществ. Такие мероприятия снижают риск возникновения заторов, которые могут привести к повышению уровня воды и разливу рек. Военнослужащие уже использовали около 250 килограммов тротила, передает ТВ Центр.

Автор: Полина Крылова27 марта 2019, 12:26

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