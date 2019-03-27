Российские спасатели борются с сильным паводком
С повышением температуры воздуха в зоне половодья могут оказаться около 7,5 тысячи населенных пунктов. Пресс-служба МЧС сообщила, что в Сибири, Поволжье и на Урале сформированы 40 подразделений, которые будут заниматься вопросом защиты дорожных и гидротехнических построек.
В Челябинской области инженеры приступили к подрывным работам на реке Сим. Специалисты разрыхляют лед при помощи взрывчатых веществ. Такие мероприятия снижают риск возникновения заторов, которые могут привести к повышению уровня воды и разливу рек. Военнослужащие уже использовали около 250 килограммов тротила, передает ТВ Центр.
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