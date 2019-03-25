В Нижнем Новгороде таксисты устроили массовую драку. Потасовка развязалась из-за конкуренции на рынке.

Местные таксисты недовольны тем, что у них отбирают хлеб приезжие, которые устраиваются в сервис "Яндекс.Такси". Они отзываются на все заказы и отбирают у них клиентов. Спустя время конфликт дошел до драки. На место происшествия были вызваны экстренные службы, передает newsnn.ru.