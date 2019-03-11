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Регионы

"Единая Россия" нашла нарушения при маркировке молочной продукции

Фото: Дни.ру
"Единая Россия" выявила более ста нарушений маркировки молочной продукции. Партия направила информацию в Роспотребнадзор и попросила ведомство защитить права покупателей.
прочитано 301 раз

Активисты партийного проекта "Народный контроль" выявили 165 нарушений маркировки молочной продукции. Выяснилось, что нарушают закон и локальные бренды, и известные во всей России торговые марки. Вся информация о недобросовестных производителях передана в Роспотребнадзор, сообщила координатор партпроекта, депутат Госдумы Анна Кувычко.

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Активисты проверяли продукцию в 53 регионах страны, они посетили более трех тысяч торговых точек. Выяснилось, что производители продукции с заменителем молочного жира продолжают использовать на упаковках слова, которые нарушают права потребителей и вводят их в заблуждение.

"Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку фактов нарушения прав потребителей и призвать к ответу недобросовестных производителей молочной продукции", – сказала парламентарий.

По ее словам, партия продолжит свой мониторинг с целью не допустить введения в заблуждение потребителей молочной продукции. Напомним, с 11 января 2019 года производителям молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира запрещается использование таких понятий, как маслице, молочко, творожок, сырок и прочих. Они установлены исключительно для традиционных продуктов, в составе которых имеется только молоко или его производные.

Анна Кувычко. Фото: ER.RU

Партийный проект "Народный контроль" направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе в области продовольствия и медицины. Координирует работу проекта депутат Госдумы Анна Кувычко, его общественный совет возглавляет глава автономной некоммерческой организации "Российская система качества" Максим Протасов.

Автор: Александр Комаров11 марта 2019, 18:19

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