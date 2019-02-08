По инициативе "Единой России" в Калужской области увеличат материнский капитал
С 2011 года в области установлена дополнительная мера социальной поддержки при рождении третьего ребенка или последующих детей. Сумма регионального материнского капитала составляет 50 тысяч рублей.
Местное отделение партии выступило с инициативой увеличить эту сумму до 100 тысяч. На заседании комитета по социальной политике местного Заксобрания эту идею поддержали единогласно все депутаты. Уже в 2019 году более двух тысяч человек смогут получить ощутимую поддержку.
"Решение об утверждении регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в рамках национального проекта демографии" очень актуально. Для обеспечения стимулирования рождаемости в Калужской области предложено увеличить размер материнского капитала при рождении третьего и последующих детей до 100 тысяч рублей", – сказала региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Полина Клочинова.
Проект "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей, на создание условий для благополучного детства. Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева, его общественный совет возглавляет депутат Ольга Баталина.
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