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Регионы

По инициативе "Единой России" в Калужской области увеличат материнский капитал

Фото: www.globallookpress.com
По инициативе "Единой России" в Калужской области в два раза будет увеличен  материнский капитал. Сегодня при рождении третьего и последующих детей мамы в этом регионе получают 50 тысяч рублей.
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С 2011 года в области установлена дополнительная мера социальной поддержки при рождении третьего ребенка или последующих детей. Сумма регионального материнского капитала составляет 50 тысяч рублей.

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Местное отделение партии выступило с инициативой увеличить эту сумму до 100 тысяч. На заседании комитета по социальной политике местного Заксобрания эту идею поддержали единогласно все депутаты. Уже в 2019 году более двух тысяч человек смогут получить ощутимую поддержку.

"Решение об утверждении регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в рамках национального проекта демографии" очень актуально. Для обеспечения стимулирования рождаемости в Калужской области предложено увеличить размер материнского капитала при рождении третьего и последующих детей до 100 тысяч рублей", – сказала региональный координатор партийного проекта "Крепкая семья" Полина Клочинова.

Полина Клочинова. Фото: kaluga.er.ru

Проект "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей, на создание условий для благополучного детства. Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева, его общественный совет возглавляет депутат Ольга Баталина.

Автор: Александр Комаров8 февраля 2019, 21:57

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