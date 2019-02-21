Турчак назвал дату праймериз "Единой России"

Единый день предварительного голосования "ЕР" пройдет 26 мая. Старт процедуре праймериз дал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Предварительное голосование даст возможность в процессе подготовки к избирательной кампании 2019 года провести отбор достойных кандидатов, которые победят на сентябрьских выборах, сказал Турчак. Выдвижение кандидатов начнется со следующей недели и продлится до конца апреля. секретарь генсовета подчеркнул, что необходимо обеспечить прозрачность процедуры.

Ее важным аспектом Турчак назвал проект "ПолитСтартап". Он помогает найти и отобрать новые лица – тех, кто эффективно может выступить в избирательной кампании, провести максимальное количество встреч и доказать свою эффективность.

В этом году авторизация для процедуры электронного предварительного голосования будет проведена через портал госуслуг на платформе блокчейн, что позволит осуществить голосование открыто и исключит манипуляции с голосами избирателей.





"Единая Россия" не в первый раз проводит праймериз. Следует отметить, что она является единственной партией в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытых предварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 году на региональном уровне.