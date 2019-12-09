Сняли шкуру: под Москвой банда браконьеров устроила незаконную охоту

В подмосковной Шатуре банда браконьеров устроила незаконную охоту на лося. Очевидцы рассказали, что слышали выстрелы и лай собак.
"При приближении к месту предполагаемой охоты он обнаружил группу из шести-семи людей с ружьями и в охотничьем снаряжении. Увидев инспектора, все горе-охотники бросились бежать", – цитирует представителей Московского общества охотников и рыболовов сайт "Подмосковье сегодня". Уточняется, что по следам злоумышленников в лесном массиве была обнаружена убитая лосиха с уже наполовину снятой шкурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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