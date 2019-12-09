Пьяный вусмерть житель Подмосковья застрелил соседку через окно

В Подмосковье неадекватный гражданин застрелил соседку через окно. Уточняется, что 47-летний россиянин перебрал алкоголя и решил пострелять на улице из карабина.
Соседка услышала стрельбу. Когда свидетельница происходящего подошла к окну, ее настигла пуля. С ранением грудной клетки пострадавшую повезли в больницу, но спасти не смогли – она скончалась в машине скорой помощи, пишет телеграм-канал "112". Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве.
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