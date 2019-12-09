В Удмуртии ребенок-инвалид провел неделю с трупом матери и умер

В Удмуртии произошла жуткая история. Подросток с инвалидностью неделю провел в запертой квартире вместе с умершей матерью и скончался. По данным телеканала "360", тела обнаружили случайно.
Предположительно, произошел несчастный случай: парень открыл кран, чтобы попить, однако закрыть его не смог и упал. В итоге затопило кухню и подвал. Труп инвалида находился в ледяной воде. Выяснилось, что он умер от переохлаждения. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.
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