В результате взрыва под Москвой пострадали люди

В результате взрыва неустановленного предмета в Подмосковье пострадали два человека. ЧП случилось в деревне Каменки-Дранишниково Богородского городского округа.
Причины произошедшего выясняются, пишет "Москва 24". На месте работают сотрудники полиции и оперативных служб.
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