В "ЕР" требуют наказать виновных в оскорблении памяти героев ВОВ

Вместо того, чтобы восстановить монумент, памятник героям Великой Отечественной войны в деревне Спасские Мурзы обнесли сайдингом, возмутился депутат. "Считаю, что такое разгильдяйство недопустимо – виновные должны быть наказаны, а памятнику – возвращен первозданный вид", – подчеркнул Хинштейн.
Он указал на важность восстановления монументов. Партпроект "Историческая память" вносит большой вклад в сохранение памятников Великой Победе, напомнил парламентарий.
Судя по сообщениям в социальных сетях, привлечь администрацию к ответственности местные жители пытались с июля. Вместо реставрации монумент закрыли сайдингом. Жители деревни просят подрядчика исправить работу или вернуть монументу первоначальный вид.
Ранее Хинштейн попросил генерального прокурора Юрия Чайку взять под личный контроль резонансное убийство 91-летнего ветерана и его супруги в Рязани. Произошедшее единоросс назвал беспрецедентным и возмутительным преступлением.
Кроме того, партийцы попросили главу надзорного ведомства защитить право жительницы Москвы на воспитание шестилетнего внука. Женщину лишили опекунства из-за сдачи в аренду квартиры мальчика без согласования с ним.
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