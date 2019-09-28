"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана

Произошедшее в Рязани единоросс назвал беспрецедентным и возмутительным преступлением. "Оно, несомненно, должно быть раскрыто", – подчеркнул парламентарий.
В понедельник, 30 сентября, партия направит официальное обращение в адрес Юрия Чайки. Единороссы просят генерального прокурора лично проконтролировать расследование убийства ветерана и его супруги, а также чтобы процесс был под надзором Центрального аппарата ведомства, рассказал Хинштейн.
Неизвестные в Рязани расправились с ветераном Великой Отечественной войны 1928 года рождения и его супругой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Как сообщают местные СМИ, ветерана звали Павел Макеев, он был подполковником в отставке. Родился в Ленинграде, награжден медалями за оборону города на Неве, "За безупречную службу" и другими знаками почета.
Напомним, ранее в "Единой России" поддержали предложение Миниобороны ужесточить меры ответственности за вандализм в отношении памятников российским военачальникам и значимым событиям отечественной истории. Согласно инициативе, за подобные деяние будет введена уголовная ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.
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