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Общество

В "ЕР" вступились за разлученную с внуком жительницу Москвы

Фото: www.globallookpress.com
Депутат Госдумы Михаил Старшинов попросил генпрокурора Юрия Чайку защитить право жительницы Москвы на воспитание шестилетнего внука. Органы опеки лишили женщину опекунства из-за сдачи в аренду квартиры мальчика без согласования с ним. 
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По словам Старшинова, если исходить из сюжетов по телевидению, становится непонятно, что в данном случае движет органами опеки. "Они пытаются по каким-то безумным, надуманным причинам разлучить ребенка с бабушкой", – возмутился парламентарий.

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Депутат попросил генерального прокурора Юрия Чайку дать правовую оценку происходящему. Сложившуюся ситуацию Старшинов назвал возмутительной. Он выразил надежду, что надзорные органы разберутся в происходящем.

Парламентарий усомнился в компетенции органов опеки. Как можно забрать ребенка у бабушки в детский дом за несущественную денежную претензию, недоумевает Старшинов.

"Может быть, вместо этого, сотрудникам опеки следовало подойти к вопросу "по-человечески", пригласить женщину и разъяснить ей то, чего она могла не знать. В любом случае, так быть не должно", – подчеркнул он.

Михаил Старшинов. Фото: Er.ru

Ранее суд лишил москвичку опеки над шестилетним внуком. Несмотря на то, что претензий по уходу и воспитанию ребенка не было, женщину обвинили в использовании опеки в корыстных целях. После многочисленных предупреждений бабушку отстранили от воспитания мальчика, заявили в столичном департаменте труда и соцзащиты.

Напомним, ранее в "Единой России" попросили Юрия Чайку взять на личный контроль резонансное убийство 91-летнего ветерана и его супруги в Рязани. Обращение подготовил депутат Госдумы, член фракции "ЕР" Александр Хинштейн.

Кроме того, единороссы помогли беременной соотечественнице из Казахстана встать на учет по месту пребывания в Калининградской области. Также ей выдали разрешение на временное проживание согласно выделенной для региона квоте.

21 октября 2019, 19:22

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