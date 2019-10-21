В "ЕР" вступились за разлученную с внуком жительницу Москвы

По словам Старшинова, если исходить из сюжетов по
телевидению, становится непонятно, что в данном случае движет органами опеки.
"Они пытаются по каким-то безумным, надуманным причинам разлучить ребенка
с бабушкой", – возмутился парламентарий.
Депутат попросил генерального прокурора Юрия Чайку дать правовую оценку происходящему. Сложившуюся ситуацию Старшинов назвал возмутительной. Он выразил надежду, что надзорные органы разберутся в происходящем.
Парламентарий усомнился в компетенции органов опеки. Как можно забрать ребенка у бабушки в детский дом за несущественную денежную претензию, недоумевает Старшинов.
"Может быть, вместо этого, сотрудникам опеки следовало подойти к вопросу "по-человечески", пригласить женщину и разъяснить ей то, чего она могла не знать. В любом случае, так быть не должно", – подчеркнул он.
Ранее суд лишил москвичку опеки над шестилетним внуком. Несмотря на то, что претензий по уходу и воспитанию ребенка не было, женщину обвинили в использовании опеки в корыстных целях. После многочисленных предупреждений бабушку отстранили от воспитания мальчика, заявили в столичном департаменте труда и соцзащиты.
Напомним, ранее в "Единой России" попросили Юрия Чайку взять на личный контроль резонансное убийство 91-летнего ветерана и его супруги в Рязани. Обращение подготовил депутат Госдумы, член фракции "ЕР" Александр Хинштейн.
Кроме того, единороссы помогли беременной соотечественнице из Казахстана встать на учет по месту пребывания в Калининградской области. Также ей выдали разрешение на временное проживание согласно выделенной для региона квоте.
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