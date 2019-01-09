16 человек вытащили из огня при пожаре в доме в Сарапуле

Сотрудникам МЧС удалось спасти 16 человек во время пожара в одном из жилых домов Сарапул в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ИА "Удмуртия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Согласно предварительной версии, причина пожара стала неисправность при эксплуатации бытовых электроприборов – микроволновки. всего в период новогодних каникул в регионе зафиксировано 9 пожаров.
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