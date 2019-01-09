В Мордовии родился ребенок с редкой аномалией

В Мордовии родилась девочка с сравнительно редкой аномалией – врачи обнаружили у ребенка только одну почку. Об этом сообщает портал mkset.ru со ссылкой на "Известия".

Как уточняется, родители новорожденной уже обратили к властям с просьбой оформить инвалидность, однако им заявили, что скорей всего в этом будет отказано. Оформление пособия возможно только если у ребенка зафиксируют почечную недостаточность.



