В Мордовии родился ребенок с редкой аномалией

В Мордовии родилась девочка с сравнительно редкой аномалией – врачи обнаружили у ребенка только одну почку. Об этом сообщает портал mkset.ru со ссылкой на "Известия".
Как уточняется, родители новорожденной уже обратили к властям с просьбой оформить инвалидность, однако им заявили, что скорей всего в этом будет отказано. Оформление пособия возможно только если у ребенка зафиксируют почечную недостаточность.
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