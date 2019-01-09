Пятилетняя девочка заживо сгорела под Волгоградом

Частный дом сгорел в поселке 8 марта Ленинского района Волгоградской области. На пожаре погибла пятилетняя девочка, сообщает портал novostivolgograda.ru.
Как установили следователи, родители оставили ребенка одного, уйдя в лес за дровами. Когда они вернулись – дом уже полыхал. Труп ребенка обнаружили при разборе завалов.
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