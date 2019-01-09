Экс-спикер Тюменской гордумы предстанет перед судом за смертельное ДТП

Бывший спикер тюменского парламента Дмитрий Еремеев предстанет перед судом за смертельное ДТП. Об этом сообщает портал nashgorod.ru.
По версии следствия, чиновник, управляя внедорожником, выехал на встречную полосу на 178-ом километре трассы Тюмень – Курган. В результате, его автомобиль столкнулся с машиной такси "Максим". Взорвался газ. 23-летний таксист и 30-летний пассажир (у него осталось четверо детей) погибли.
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