В Омске племянник зарезал "неблагодарную" тетю

21-летний житель Омска в ночь на 9 января зарезал свою тетю в частном доме города Исилькуля. Тело тело 78-летней женщины обнаружили соседи, сообщает портал gorod55.ru.
Задержанный пояснил, что распивал с родственницей спиртное, в разговоре она якобы проявила неблагодарность за оказанную им материальную помощь, за что мужчина ударил женщину ножом несколько раз.
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