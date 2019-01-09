Нижний Новгород признан одним из самых комфортных городов мира

Нижний Новгород вошел в список самых комфортных городов мира согласно данным международной статистической базы Numbeo. Об этом сообщает портал newsnn.ru.
Нижний Новгород занял 109-ю строчку рейтинга, обойдя Москву (191-я позиция) и Санкт-Петербург (182-е место). В качестве критериев аналитики использовали покупательскую способность горожан, уровень безопасности, стоимость проживания, индекс здравоохранения, климат, стоимость недвижимости, дорожный трафик и чистоту воздуха.
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