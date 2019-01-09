Подросток-зацепер погиб во время катаний под Ростовом

В Ростовской области 17-летний местный житель погиб при катаниях на железном листе, привязанном тросом к "Жигулям". Об этом сообщает портал rostovgazeta.ru.
Как рассказали в местном главке МВД, водителем ВАЗа оказался 23-летний приятель погибшего. Он и решил покатать его на листе. Подросток не удержался и вылетел в кювет. От полученных травим он скончался на месте.
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