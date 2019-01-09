Жительница Поморья зарезала сожителя из-за звонка незнакомки

В городе Северодвинске Архангельской области арестовали 37-летнюю местную жительницу, которую подозревают в убийстве 39-летнего сожителя, передает FlashNord. Тело погибшего с ножевым ранением в области сердца было обнаружено в одной из квартир на улице Логинова вечером 29 декабря.

В явке с повинной подозреваемая призналась, что между ней и сожителем возникла ссора, так как мужчине позвонила какая-то женщина. Будучи пьяной, подозреваемая ударила возлюбленного ножом в область груди. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".