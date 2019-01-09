Поезд сошел с рельсов под Оренбургом

В Оренбургской области с рельсов сошел поезд с рудой, передает телеканал "360". На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Туда же отправились губернатор области Юрий Берг и глава регионального управления МЧС Александр Зенов. Сообщается, что крушение может повлиять на расписание идущих по маршруту пассажирских поездов. Последствия ЧП сняли на видео.
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