В Подмосковье уголовник зарезал полицейского из ревности

Стали известны подробности убийства сотрудника полиции в Подольске. Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир 9 января в районе пяти часов утра.
Сотрудник МВД России по Тверской области находился в Подмосковье во внеслужебное время. Сообщается, что он выпивал в гостях у знакомой. За столом находился также ее сосед, уроженец Чувашии, который ранее был судим за посягательство на жизнь полицейского, передает сайт "Подмосковье сегодня".
Между мужчинами возник конфликт на почве ревности, во время которого преступник ударил оппонента ножом в шею. От полученной раны страж порядка скончался на месте. Ведется розыск подозреваемого.
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