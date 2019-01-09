Опубликовано видео с места гибели шести человек при пожаре под Кемерово

Утром 9 января в частном доме на улице Гагарина в поселке городского типа Тисуль в Кемеровской области произошел пожар, передает Ura.ru. Экстренные службы вызвали почувствовавшие запах гари соседи. На месте ЧП были обнаружены тела трех детей в возрасте от четырех месяцев до семи лет, 41-летней женщины, 42-летнего мужчины и 20-летней девушки.
По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места трагедии.
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