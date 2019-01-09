На Камчатке готовятся к мощному извержению вулкана

Вулканологи отмечают, что у расположенного на Камчатке вулкана Шивелуч после землетрясения в конце декабря 2018 года стали проявляться признаки активности. Выбросы пепла происходят практически каждый день. Мощное извержение может начаться в любой момент.
"Даже небольшие выбросы сопровождаются раскаленными потоками вулканической смеси, от которых невозможно убежать. Иногда скорость доходит до 200 километров в час", – цитирует Пятый канал специалистов.
Ведущий грубо ответил на критику в свой адрес
Тренер опубликовала трогательный пост в микроблоге
Скандальный ролик появился в Сети
О случившемся сообщил Эдгард Запашный