В Крыму пенсионер сорвался со скалы

На туристическом маршруте "Семь вершин" на плато Ай-Петри в Крыму сорвался со скалы 61-летний турист из Ялты, передает РИА Новости. Сообщается, что мужчина оступился и упал вниз. Самостоятельно передвигаться после этого он не мог. На место выдвинулись спасатели. С помощью альпинистского снаряжения они спустились к туристу и оказали ему первую помощь. после чего подняли наверх. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в Ливадийскую городскую больницу.