В Подмосковье у пенсионерки украли украшения на 400 тысяч

В подмосковном Серпухове в полицию обратилась 80-летняя местная жительница. Она сообщила, что кто-то влез в ее квартиру и украл ювелирные украшения.

Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает "Московский комсомолец".