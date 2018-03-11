В Подмосковье у пенсионерки украли украшения на 400 тысяч

В подмосковном Серпухове в полицию обратилась 80-летняя местная жительница. Она сообщила, что кто-то влез в ее квартиру и украл ювелирные украшения.
Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает "Московский комсомолец".
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