Чудесное спасение енотихи попало на видео
На операцию ушло порядка двух часов. "Братан, ай да сюда", – приговаривал один из сотрудников МЧС, доставая Элли из отверстия в стене.
Беглянка не пострадала, но ей предстоит долгое восстановление после стресса. "Нам пришлось потрудиться, рискуя быть укушенными. Но все сложилось благополучно. И для животного, и для сотрудников. За 18 лет службы мне ни разу не приходилось спасать такого зверя", – заявил начальник караула второй пожарно-спасательной части города Омска.
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