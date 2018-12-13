В детской больнице в центре Перми треснула стена

В подвале детской больницы №3 в центре Перми на стене появилась трещина, передает портал "Реальное время". Отмечается, что пострадавшая стена не является несущей. Тем не менее, новых детей учреждение не принимает. Часть уже госпитализированных переводят в другие учреждения. Решается вопрос об общей эвакуации. На месте работают экстренные службы.
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