В Забайкалье живодеры массово истребляли котят

В городе Могоча неизвестные убили восемь кошек. Правоохранители начали поиск преступников.
Тревогу забили местные жители. Сообщается, что сначала злоумышленники похитили животное, затем убили и оставили тушку в гаражном массиве. Там же были обнаружены убитыми еще несколько кошек. Органы дознания отказали в возбуждении уголовного дела, передает телеканал "360".
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