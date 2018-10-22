Оторваны руки и вскрыта грудная клетка: в Волгограде нашли обезображенный труп

Днем 20 октября случайных прохожий обнаружил за Перинатальным центром №2 в Советском районе Волгограда обезображенное мужское тело, передает портал novostivolgograda.ru. Кисти рук у погибшего были оторваны, а грудная клетка разорвана. По предварительным данным, мужчина погиб от взрыва. Возможно, несчастный нашел снаряд времен Великой Отечественной войны. По факту произошедшего проводится проверка.
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