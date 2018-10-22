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В Удмуртии братья устроили поножовщину во время пьянки

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Вечером 21 октября в одну из больниц города Воткинск в Удмуртии был доставлен 59-летний местный житель с ножевым ранением грудной клетки, передает портал udm-info.ru. О прибытии пациента с подозрительной травмой медики сообщили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавший распивал спиртные напитки в своей квартире на Краснофлотской улице вместе с 56-летним братом. На почве алкогольного опьянения между ними возник конфликт, в ходе которого младший бросился на старшего с ножом. Подозреваемый задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

22 октября 2018, 21:29

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