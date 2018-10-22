В Казани подожгли дверь психологического центра

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили сообщение о том, что в Центре психолого-медицинского сопровождения в Казани сработала сигнализация, передает портал inkazan.ru. Вахтерша рассказала прибывшим правоохранителям о том, что почувствовала запах дыма и увидела горящую дверь здания. Потушить огонь ей удалось дот прибытия специалистов. Подозреваемый в поджоге вскоре был задержан. Им оказался 58-летний местный житель. В результате инцидента никто не пострадал.