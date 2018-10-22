Сына убитой женщины закопали на даче под Москвой

Следственное управление Следственного комитета России по Московской области подозревает 54-летнего москвича в совершении двойного убийства. Известно, что 12 октября 2018 года на обочине дороги в подмосковной Шатуре было найдено тело женщины с черепно-мозговой травмой. В ходе расследования специалисты осмотрели дачный дом знакомого погибшей. Там были обнаружены следы крови, как оказалось – ее сына, передает сайт "Подмосковье сегодня". Его тело преступник закопал на прилегающей территории. Хозяин участка задержан. На вопросы следствия он отвечать отказался.