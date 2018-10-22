В Челябинске воспитанников детсада кормили бумагой с плесенью

Воспитательницы детского сада в Челябинске рассказали руководству о грубых нарушениях. Малышей кормили зелеными бананами, а в супе плавали плесень и бумага.

Стоит отметить, что женщинам не поверили. Более того, из-за оказанного давления они решили уволиться из сада. В итоге те, кто сообщил о проблеме, оказались крайними. Ранее сотрудница другого детсада в Челябинской области пожаловалась на проблемы в дошкольном учреждении. Она рассказала об отсутствии сторожей, передает телеканал "360".