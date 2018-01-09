Причиной смерти семьи из 4 человек стал пожар в квартире соседей

В подмосковном Сергиевом Посаде семья из четырех человек, в том числе двое детей, погибла, отравившись угарным газом от пожара в квартире соседей этажом ниже. По предварительной версии, возгорание началось из‐за короткого замыкания электропроводки.

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