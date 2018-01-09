В жутком пожаре под Москвой погибла семья с детьми

В ночь на вторник, 9 января, в одной из многоэтажек Сергиево-Посадского района вспыхнул пожар. Спасатели оперативно локализовали возгорание, однако жертв избежать не удалось, передает сетевое издание m24.ru.

В пресс-службе МВД по Московской области сообщили, что в выгоревшей квартире обнаружили тела четырех погибших. Жертвами трагедии стала семья, в том числе два ребенка трех и пяти лет.