Ситуацию в Ивантеевке взял на контроль губернатор

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в школе №1 в Ивантеевке. "Обо всех изменениях мне докладывают в оперативном режиме", – цитирует его ТАСС. Глава региона добавил, что жизни пострадавших – детей и учительницы – ничего не угрожает. Нападавший подросток был задержан. По факту произошедшего проводится расследование.
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