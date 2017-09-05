Ситуацию в Ивантеевке взял на контроль губернатор

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в школе №1 в Ивантеевке. "Обо всех изменениях мне докладывают в оперативном режиме", – цитирует его ТАСС. Глава региона добавил, что жизни пострадавших – детей и учительницы – ничего не угрожает. Нападавший подросток был задержан. По факту произошедшего проводится расследование.