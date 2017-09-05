В Подмосковье подросток разбросал по школе взрывпакеты и устроил стрельбу

В Ивантеевке девятиклассник принес в школу №1 пять взрывпакетов и разбросал их по коридору, сообщает Telegram-канал Mash. Преподаватели вызвали полицию. Школьника вместе с родителями забрали в ОВД.
Позже выяснилось, что юноша открыл стрельбу из травматического пистолета. Пострадала учительница, а также несколько школьников.
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