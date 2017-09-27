Юные спортсмены попали в больницу с отравлением

Пятерых детей из группы 19 юных гандболистов в сопровождении взрослого наставника сняли с поезда из-за признаков острого отравления, передает URA.Ru. Спортсмены возвращались в Пермь из Челябинска с первого тура Уральской лиги гандбола среди юношей. Высадить больных пришлось в Екатеринбурге. Они были доставлены в детскую городскую клиническую больницу №9. Предварительным диагнозом стало токсико-инфекционное отравление. При каких обстоятельствах оно было получено – покажет расследование. Проверку проводят транспортные прокуратуры сразу трех уральских регионов – Пермского края, а также Свердловской и Челябинской областей.