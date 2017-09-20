Регионы оценят работу социальных НКО

Регионы получать право самостоятельно оценивать работу НКО и их соответствие нормативам. Сегодня, 20 сентября Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О некоммерческих организациях", которые наделяют органы исполнительной власти такими полномочиями.

НКО в регионах должны активно участвовать в социальных проектах там, где государственные и муниципальные учреждения не эффективны или тратят слишком много средств из бюджета. Таким постулатом руководствовались депутаты, принимая поправки в закон.

Напомним, что сейчас оценивать деятельность НКО и принимать решение о включении их в госреестр социально-ориентированных некоммерческих организаций может только Министерство юстиции.

Помимо этого, согласно поправкам, территориальные органы Минюста будут наделены полномочиями по принятию решений о признании таких организаций исполнителями общественно полезных услуг и включении их в реестр исполнителей таких услуг, пишет "Парламентская газета".

"У нас есть позиция, которая инициирована президентом России и поддержана обществом – НКО должны помогать и участвовать в социальных проектах… Это помощь ветеранам и инвалидам, сиротам, реабилитация наркоманов и алкоголиков", – отметил глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы хотим, чтобы все НКО стали социально ориентированными и исполнителями общественно-полезных услуг".

С 1 января 2017 года у социально ориентированных НКО появилась возможность получить статус исполнителя общественно полезных услуг. Для признания организации таковой она должна представить в Минюст соответствующее заявление и заключение о соответствии качества услуг установленным критериям. Такое заключение выдается НКО федеральными органами исполнительной власти. Принятие и реализация принятых сегодня поправок будут способствовать сокращению сроков фактического прохождения социально ориентированными НКО этих процедур.

Пилотным регионом для проверки нового критерия получения НКО статуса исполнителя общественно полезных услуг стала Ярославская область. Там уже накоплен большой опыт развития социально значимых некоммерческих организаций.

