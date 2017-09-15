Хирург надавал подзатыльников потерявшему глаз ветерану

88-летняя жительница Ставропольского края пожаловалась на то, что после неудачно проведенной офтальмологической операции над ней жестоко поиздевался хирург. По словам пожилой женщины, врач отвесил ей три подзатыльника, а затем предложил установить глазной протез.

Внучка пострадавшей опубликовала ее жалобу на сайте "Доступная медицина". Позже факт издевательства подтвердила и пресс-служба "Молодых юристов России", передает телеканал "Звезда".

Как выяснилось, в 2016 году пенсионерке и участнице войны была проведена неудачная операция по удалению катаракты в одной из больниц в Ессентуках. Пострадавшая утверждает, что сразу после хирургического вмешательства врач Кирилл Максимов зашел к ней в палату со словами: "Ну, что бабушка, потеряла глаз?"

После этого хирург отвесил пенсионерке три подзатыльника и предложил заменить ослепший глаз на протез. "В данный момент координатор медицинского портала направил обращение в Минздрав Ставропольского края с требованием провести проверку и привлечь хирурга Максимова к ответственности, если указанные в заявлении факты подтвердятся", – сообщили в пресс-службе организации.

Отец обвиняемого в издевательствах врача заявил, что его сын ни в чем не виноват. По информации мужчины, который также работает врачом в этой больнице, операция по удалению катаракты прошла успешно и никаких конфликтов между пенсионеркой и Максимовым не было.

"А вообще это бред полный. Если бы мой сын отвесил бедной бабушке подзатыльник, она бы ушла с сотрясением мозга. Абсолютно немотивированное обращение к юристам", – добавил он.

