Заботливый родственник пациента избил хирурга до потери сознания

В отделении хирургии городской больницы Омска произошла драка, в результате которой врач потерял сознание. Конфликт возник из-за того, что он попросил родственника пациента покинуть ординаторскую. Тот не только отказался, но и нанес специалисту несколько ударов по голове.
У пострадавшего была зафиксирована черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, передает сайт НТВ.Ru. По факту произошедшего проводится проверка.
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