В Подмосковье стоматолог избил женщину во время приема

Пациентка одной из стоматологических клиник Подмосковья сообщила, что ее избил врач. Инцидент произошел во время приема, передает РЕН ТВ.

По словам пострадавшей, дантист набросился на нее с кулаками после того, как она решила отказаться от услуг данной клиники. В результате происшествия на лице женщины остались синяки и ссадины. Потерпевшая уже обратилась в полицию.