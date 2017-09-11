Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам

Депутат Госдумы Наталья Поклонская посетила исправительную колонию №6, известную как "Черный дельфин". Народная избранница пообщалась с руководством учреждения и заключенными.

О визите Поклонской рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний. В сопровождении руководителя управления ведомства по Оренбургской области она осмотрела учреждение и пообщалась с родственниками заключенных. Для поездки в колонию депутат выбрала скромный наряд – серый костюм и черную накидку.

"Начальник УФСИН России по Оренбургской области Владимир Андреев и начальник ИК-6 Сергей Балдин рассказали об истории учреждения, об особенностях организации режима содержания, социально-психологической и воспитательной работы с осужденными к пожизненному лишению свободы, организации производства и номенклатуре выпускаемой продукции", – сообщили в пресс-службе ведомства. Затем Поклонская обсудила с чиновниками перспективы развития исправительной колонии и совершенствование местной уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, Поклонская провела в "Черном дельфине" прием по личным вопросам. Она побеседовала с теми, кто осужден на пожизненное заключение без права на помилование.

"Черный дельфин" – исправительная колония особого режима. Это самое большое учреждение подобного типа в России – оно рассчитано на 1600 человек. Получило свое неофициальное название по сооруженному во дворе фонтану со скульптурой черного дельфина. Как писали Dni.Ru, за всю историю колонии из нее не было совершено ни одного побега.