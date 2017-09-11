Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам

Выборы-2017 Саакашвили унизил Порошенко Эксклюзивы Dni.Ru Главные события Москвы "Дом-2"

Самое читаемое

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
Иван Ургант о расставании с женой и отказе от отцовства
партнеры
Понедельник 11 сентября
Лента новостей
14:21
Как вспышки на Солнце влияют на организм
14:10
В Москве женщина с трехлетним ребенком выпала из окна
13:58
Большие зарплаты достаются наглым и строптивым
13:57
Звезды откровенно о пристрастии к спиртному
13:51
"Нам есть чем спасти Украину": Тимошенко произвела фурор своим "кардашьяном"
13:44
В Москве отменили показ "Матильды"
13:27
Трехкратная чемпионка мира сгорела заживо в ДТП
13:01
Звезда "Дома-2" с разрезанным пищеводом вышла из забвения
12:59
Конкурс "Мисс Америка" завершился сенсацией
12:46
Голубкина о ночи с Ливановым: Такого у меня еще не было
12:46
Поджог машин у офиса адвокатов Учителя попал на видео
12:34
Ведущий новостей запаниковал перед камерой (видео)
12:12
Авиабилеты за границу резко подешевели
12:07
В Москве пройдет всероссийский конкурс красоты среди офисных сотрудниц
11:47
Меркель ищет сумасшедших для захвата Крыма
11:42
Буйнов об уходе Пугачевой со сцены
11:41
Кончаловский рассекретил пассию и сына
11:39
В московских пансионатах для пенсионеров появился бесплатный Wi-Fi
11:36
Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
11:09
Звезду "Дома-2" Викторию Карасеву позвали на шоу "Голос"
11:07
Оральный секс признали опасным для беременных
10:28
На Россию надвигаются мощные заморозки
10:22
В центре Москвы сгорели две иномарки
10:21
Наследница Игоря Николаева ввергла в ужас своим видео
10:19
Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского
10:03
Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
09:44
Москву и область свяжут 16 новых автобусных маршрутов
09:37
Галкин сцепился с Михайловым в гримерке
09:31
Пятилетняя дочь Жасмин серьезно больна
09:08
В Москве побит рекорд по количеству поездок на прокатных велосипедах
09:08
В ЕС объявили Украине бойкот
08:54
Почему Маша Малиновская осталась без друзей
08:36
Захарова нашла сакральный смысл в словах Меркель о Крыме
08:33
Объявившаяся певица Алсу покорила своим видом
08:30
У жениха Дианы Шурыгиной появился соперник
08:11
Дерзкий Саакашвили унизил Порошенко
07:55
В Подмосковье КамАЗ протаранил восемь машин
18:15
Сильнее всего ураган "Ирма" ударит по Санкт-Петербургу
18:10
Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире
18:01
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
17:46
Как муж Королевой спасается от смертельного урагана "Ирма"
17:21
В Британии на прихожан церкви напали с ножом
17:08
На переставшую сниматься голой Штурм набросились с упреками
16:46
Как менялся Алексей Панин
16:22
Триумф Саакашвили обернулся дикой клоунадой
15:44
В Москву вернулось лето
15:31
Во Франции на вокзале застрелили двух детей
15:22
Самые роскошные наряды Венецианского кинофестиваля
14:50
Билан устроил жаркие танцы с певицей за кулисами (видео)
14:30
Собчак озадачила странным фото Виторгана
14:07
Литвинову без макияжа заплевали за уродливый "бомж-стайл"
13:51
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
13:19
В NASA предупредили о смертельной опасности для человечества
13:01
Как избавиться от ночных кошмаров
12:53
Пугачева хитростью помогла Леонтьеву пробиться на сцену
12:05
Жена гнала из кровати больного раком Кобзона
11:42
Киев отличился новой бестактностью в адрес Москвы
11:25
Лолита расплакалась перед Михалковым
11:18
Бывший муж повесил на звезду "Дома-2" кредит и уехал в Таиланд
10:48
Панин на коленях просил Шпицу не бросать его
10:36
Киркоров насмешил нелепым клоунским нарядом
10:16
Под Краснодаром произошло смертельное ДТП с автобусом
10:00
Нагиев готовил убийство Пугачевой
09:58
Регионы выбирают губернаторов
09:33
Саратовская область впервые с 2000 года выбирает губернатора
08:00
В России проходят выборы
23:14
У Гузеевой сдали нервы после пляжных снимков
22:27
Москвичи получили роскошный подарок на День города
21:44
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
18:54
В лесу под Москвой найдет труп
18:52
В Домодедово авиадебоширка покусала полицейского
18:46
Особенности парка "Зарядье"
18:28
Липницкая убила последнюю надежду на возвращение
17:53
Марат Башаров тайно женился на экономисте
17:19
У "Москва-Сити" произошел крупный пожар (видео)
17:07
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
16:30
"Зарядье" создали в рекордно короткие сроки
16:09
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
15:45
На юго-востоке Москвы под колесами машины погиб пешеход
15:39
Путин и Собянин испытали "Парящий мост"
15:27
Известного певца жестоко избили в центре Москвы
15:09
Путин привез Собянина в "Зарядье" на электрокаре
14:40
Буланова распсиховалась из-за поношенной одежды
14:11
У молодого москвича угнали Lexus за 6 млн
14:10
В Москве открылся парк "Зарядье"
13:50
Как Москва похорошела с годами
13:39
Близкий человек предал Бориса Корчевникова
13:05
В центре Москвы расстреляли прохожих
12:48
Крестный о Пашинине: Он вообще идиот полный
12:12
Пересильд впервые назвала имя отца своих детей
11:53
При столкновении поезда и грузовика в Югре пострадали дети
11:39
Пелагею высмеяли на "Голосе" за брак с Телегиным
11:10
В Москве трое грабителей с монтировкой напали на уборщицу из-за $3
10:53
Напуганная дочь вцепилась в ногу Киркорова
10:29
Бузова опозорилась на "Новой волне"
10:07
Кому выгодна смерть актера Пашинина
10:04
В Подмосковье девушку выбросили из окна квартиры
01:02
Родившая Гагарина сбросила 22 килограмма
00:36
Сергей Лазарев решил оставить сцену
00:01
Малахов в Сочи побил Киркорова
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Максакова пристыдила располневшего сына за выступление в Крыму
У Гузеевой сдали нервы после пляжных снимков
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Регионы

Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам

Наталья Поклонская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Депутат Госдумы Наталья Поклонская посетила исправительную колонию №6, известную как "Черный дельфин". Народная избранница пообщалась с руководством учреждения и заключенными.
прочитано 1557 раз

О визите Поклонской рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний. В сопровождении руководителя управления ведомства по Оренбургской области она осмотрела учреждение и пообщалась с родственниками заключенных. Для поездки в колонию депутат выбрала скромный наряд – серый костюм и черную накидку.

ПО ТЕМЕ

Поклонская прошлась по Порошенко

Наталья Поклонская снялась в романтичном клипе (видео)

Поклонская опубликовала порновидео

 Наталья Владимировна Поклонская

Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

"Начальник УФСИН России по Оренбургской области Владимир Андреев и начальник ИК-6 Сергей Балдин рассказали об истории учреждения, об особенностях организации режима содержания, социально-психологической и воспитательной работы с осужденными к пожизненному лишению свободы, организации производства и номенклатуре выпускаемой продукции", – сообщили в пресс-службе ведомства. Затем Поклонская обсудила с чиновниками перспективы развития исправительной колонии и совершенствование местной уголовно-исполнительной системы.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Оренбургской области

Кроме того, Поклонская провела в "Черном дельфине" прием по личным вопросам. Она побеседовала с теми, кто осужден на пожизненное заключение без права на помилование.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Оренбургской области

"Черный дельфин" – исправительная колония особого режима. Это самое большое учреждение подобного типа в России – оно рассчитано на 1600 человек. Получило свое неофициальное название по сооруженному во дворе фонтану со скульптурой черного дельфина. Как писали Dni.Ru, за всю историю колонии из нее не было совершено ни одного побега.

Автор: Евгений Мышко11 сентября 2017, 11:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые женщины российской политики

567

комментарии

Политика

Саакашвили загнал в угол бесхребетного Порошенко
Меркель ищет сумасшедших для захвата Крыма
В ЕС объявили Украине бойкот
В России проходят выборы

Шоу-бизнес

Звезды откровенно о пристрастии к спиртному
Бондарчук и Андреева разъехались
Голубкина о ночи с Ливановым: Такого у меня еще не было
Буйнов об уходе Пугачевой со сцены

Проишествия

Мумии двух артисток театра кукол три месяца пролежали в квартире
В NASA предупредили о смертельной опасности для человечества
Модель Dior осмеяли после потери ноги при взрыве в Киеве
С Крымского моста на теплоход упал видеомонтажер "Останкино"

Lifestyle

Вышел трейлер финальной части "50 оттенков серого" (видео)
Путин признал заслуги онкобольного Хворостовского
Почему Козловский отказался от главной роли в "Матильде"
Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии
Политика

Меркель ищет сумасшедших для захвата Крыма

Тем временем оппозиция призывает вернуться к политике разрядки в отношениях с Москвой
Шоу-бизнес

Голубкина о ночи с Ливановым: Такого у меня еще не было

Актриса дала откровенное интервью
Происшествия

Трехкратная чемпионка мира сгорела заживо в ДТП

Авария произошла в тот момент, когда бодибилдерша ехала на турнир
Общество

"Нам есть чем спасти Украину": Тимошенко произвела фурор своим "кардашьяном"

В Сети набирает популярность фото украинского депутата, сделанное в Львовской области

Гороскоп

Гороскоп с 11 по 17 сентября 2017 года
Кто стоит за успешной карьерой Бузовой
Мужчины используют Копенкину
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезда "Дома-2" с разрезанным пищеводом вышла из забвения
Конкурс "Мисс Америка" завершился сенсацией
Объявившаяся певица Алсу покорила своим видом
Как менялся Алексей Панин

Спорт

Липницкая убила последнюю надежду на возвращение
Уильямс злобно посмеялась над помолвкой Шараповой
Мамун вышла замуж за Сухорукова
Овечкину запретили играть за Россию на Олимпиаде-2018

Регионы

Скромница Поклонская пришла к обреченным россиянам
Саратовская область поставила рекорд по явке избирателей
Избиркомы подводят первые итоги
Обрушение кинотеатра в Балашихе попало на видео
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru