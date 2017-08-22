Наталья Поклонская снялась в романтичном клипе (видео)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская снялась в клипе группы "Скрэтч" на песню "Корабли". Видео приурочено ко Дню Государственного флага России.

Романтичный клип был опубликован на видеохостинге YouTube. Съемки проходили в живописных местах Крыма в начале лета. Главные роли в ролике исполнили школьник Илья Латушко и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

По сюжету бывший главный прокурор Крыма встречает мальчика в лесу и отдает ему потерянный кораблик. Сообщается, что деревянная игрушка символизирует полуостров, который в 2014 году вернулся в состав России. Стоит отметить, что Поклонская в клипе предстала в очень милом и романтичном образе.