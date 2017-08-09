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Претензии Путина удивили губернатора Петербурга

Владимир Путин и Георгий Полтавченко. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Глава города получил зеленую папку из рук главы государства, которая содержит поступившие на прямую линию жалобы местных жителей.
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"Есть традиционные для Питера вопросы, вы посмотрите здесь, на некоторые я обратил особое внимание", – обратился Путин к Полтавченко. Президент отметил, что для Северной столицы актуальна и такая проблема, как точечная застройка. "В Москве это было очень болевым элементом для жителей, но для Питера – я в первый раз слышу об этом", – сказал глава государства.

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Свалку в Балашихе экстренно закрыли после приказа Путина

На это губернатор Санкт-Петербурга заявил, что проблемы уплотнительной застройки "практически нет". "Есть попытки застраивать территории и участки земли, которые были в своё время приватизированы. Я это не приветствую. Более того, могу один из последних примеров привести – на заседании правительства мною было принято решение запретить подобного рода", – ответил Полтавченко.

Кроме того, Владимир Путин коснулся вопроса сохранения исторического центра Петербурга, свалки в Приморском районе на севере города, а также проблемы соцобеспечения инвалидов. "Для меня это, честно говоря, откровение. Я посмотрю обязательно, – пообещал Полтавченко.

По словам главы государства, "Прямая линия" тем и хороша, что позволяет раскрыть многие насущные проблемы, о которых власти на местах могут и не догадываться. "Но если люди сталкиваются с проблемой, нужно обратить на это особое внимание. Я все передам, а вы посмотрите и потом мне доложите", – обратился Путин к Полтавченко.


Напомним, традиционная "Прямая линия" с Владимиром Путиным состоялась 15 июня. Граждане из разных субъектов рассказали президенту о своих проблемах. Президент пообещал разобраться. Сразу после этого чиновники на местах развили необычайную активность, принявшись заниматься указанными людьми вопросами.

Одной из самых резонансных стала ситуация в подмосковной Балашихе, где местные жители пожаловались президенту на огромную свалку "Кучино", которая вплотную приблизилась к их домам. Горожане попросили Владимира Путина закрыть мусорный полигон.

Сразу после этого глава региона Алексей Воробьев развил необычайную активность: он мгновенно прибыл с инспекцией на полигон. А уже спустя несколько дней власти Подмосковья объявили о его закрытии. В настоящий момент гигантская свалка находится на стадии рекультивации.

Автор: Иван Поляков9 августа 2017, 17:20

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