Претензии Путина удивили губернатора Петербурга

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Глава города получил зеленую папку из рук главы государства, которая содержит поступившие на прямую линию жалобы местных жителей.

"Есть традиционные для Питера вопросы, вы посмотрите здесь, на некоторые я обратил особое внимание", – обратился Путин к Полтавченко. Президент отметил, что для Северной столицы актуальна и такая проблема, как точечная застройка. "В Москве это было очень болевым элементом для жителей, но для Питера – я в первый раз слышу об этом", – сказал глава государства.

На это губернатор Санкт-Петербурга заявил, что проблемы уплотнительной застройки "практически нет". "Есть попытки застраивать территории и участки земли, которые были в своё время приватизированы. Я это не приветствую. Более того, могу один из последних примеров привести – на заседании правительства мною было принято решение запретить подобного рода", – ответил Полтавченко.

Кроме того, Владимир Путин коснулся вопроса сохранения исторического центра Петербурга, свалки в Приморском районе на севере города, а также проблемы соцобеспечения инвалидов. "Для меня это, честно говоря, откровение. Я посмотрю обязательно, – пообещал Полтавченко.

По словам главы государства, "Прямая линия" тем и хороша, что позволяет раскрыть многие насущные проблемы, о которых власти на местах могут и не догадываться. "Но если люди сталкиваются с проблемой, нужно обратить на это особое внимание. Я все передам, а вы посмотрите и потом мне доложите", – обратился Путин к Полтавченко.





Напомним, традиционная "Прямая линия" с Владимиром Путиным состоялась 15 июня. Граждане из разных субъектов рассказали президенту о своих проблемах. Президент пообещал разобраться. Сразу после этого чиновники на местах развили необычайную активность, принявшись заниматься указанными людьми вопросами.

Одной из самых резонансных стала ситуация в подмосковной Балашихе, где местные жители пожаловались президенту на огромную свалку "Кучино", которая вплотную приблизилась к их домам. Горожане попросили Владимира Путина закрыть мусорный полигон.

Сразу после этого глава региона Алексей Воробьев развил необычайную активность: он мгновенно прибыл с инспекцией на полигон. А уже спустя несколько дней власти Подмосковья объявили о его закрытии. В настоящий момент гигантская свалка находится на стадии рекультивации.

